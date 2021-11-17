Üye Girişi
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası - Son Dakika

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

17.11.2021 22:51
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Salon: LajkovacHakemler: Adnan Kolos (Bosna-Hersek), Markus Petsche (Avusturya)Zeleznicar: Antonijevic, Uzelac, Milojevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic (Vujovic, Savicevic, Perovic, Ivanovic, Markovic)Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Thompson, Merve Atlıer, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge...

Salon: Lajkovac

Hakemler: Adnan Kolos (Bosna-Hersek), Markus Petsche (Avusturya)

Zeleznicar: Antonijevic, Uzelac, Milojevic, Batinic, Mirosavljevic, Kutlesic (Vujovic, Savicevic, Perovic, Ivanovic, Markovic)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Thompson, Merve Atlıer, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Saliha Şahin, Fatma Yıldırım, Beyza Arıcı, Elif Şahin)

Setler: 26-28, 17-25, 17-25

Süre: 73 dakika (28, 23, 22)

Voleybol Kadınlar CEV Kupası eleme turu ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Zeleznicar takımını deplasmanda 3-0 yendi.

Bu eşleşmenin rövanşı 24 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit'in ikinci karşılaşmada rakibi karşısında alacağı en az 2 set veya her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Kupası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor 22:36 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti 22:33 Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu 21:42 Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu
Cumhurbaşkanı topu Meclis'e atmıştı! 50+1 tartışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama 21:16 Cumhurbaşkanı topu Meclis'e atmıştı! 50+1 tartışmasına AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan ilk açıklama Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş 20:13 Hadise hakkında gündem olacak iddia! Takım elbisenin faturası Reza Zarrab adına kesilmiş İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü 19:43 İngiliz F-35 savaş uçağı yaptığı rutin uçuşları esnasında Akdeniz'de düştü
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki 19:29 Kılıçdaroğlu ve Akşener'in erken seçim çağrısına AK Parti'li Bülent Turan'dan ilk tepki Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! 17:10 Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!

Son Dakika Haberleri
22:42 Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri
22:35 5 şiddetindeki depremden sonra Düzce bir kez daha sallandı! Halk artık evlerine giremiyor
22:34 Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek
22:33 Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti
22:07 AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir
21:58 Geldiği gibi gidebilir! Fenerbahçe sezon başında renklerine bağladığı Crespo'ya kulüp arıyor
21:41 Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu
21:14 Umudumuzu hiç bir zaman kaybetmedik! İşte Bizim Çocuklar'ın play-off yolculuğu
21:12 Merakla bekleniyordu! The Matrix Resurrections'un resmi posteri yayınlandı
20:49 İspanyol gazetecinin İstanbul Sözleşmesi sorusuna Erdoğan'dan cevap: Gündemimizden çıkardık
Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
22:43
Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek         
22:34
AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir         
22:08
DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı DEVA Partisi'nde istifa krizi! İl başkanı ile birlikte yönetimde bulunan 45 kişi görevlerinden ayrıldı         
21:27
Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 229 kişi vefat etti, 23 bin 867 yeni vaka tespit edildi         
19:59
Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretinde gözlerden kaçmayan detay! Akşener'in masasındaki anket dikkatlerden kaçmadı         
19:33
Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı Sanatçı Omar Souleyman terör örgütü üyeliği suçlamasından gözaltına alındı         
18:56
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 22:56:11. #1.13#
SON DAKİKA: Voleybol: Kadınlar CEV Kupası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement