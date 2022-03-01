Voleybol: Kadınlar CEV Kupası - Son Dakika
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Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

01.03.2022 19:30
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

Salon: EczacıbaşıHakemler: Piotr Krol (Polonya), Ramazan Çevik (Türkiye)Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenavic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Hazal Selin Arifoğlu, Gözde Yılmaz, Elif Şahin, Zeynep Palabıyık, Merve Altıer)CSM Volei Alba: Russu,...

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Piotr Krol (Polonya), Ramazan Çevik (Türkiye)

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenavic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Adams, Heyrman (Simge Aköz, Fatma Şekerci, Hazal Selin Arifoğlu, Gözde Yılmaz, Elif Şahin, Zeynep Palabıyık, Merve Altıer)

CSM Volei Alba: Russu, Strantzali, Ninkovic, Mirkovic, Dimitrova, Kocic (Ivkovic, Axinte, Artin, Roman, Ispas, Cirkovic, Miclaus)

Setler: 25-15, 25-18, 25-19

Süre: 66 dakika (19, 22, 25)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Romanya'nın CSM Volei Alba ekibini 3-0 yendi.

Deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kazanan turuncu-beyazlı takım, adını finale yazdırdı.

Eczacıbaşı Dynavit finalde Allianz MTV-Mladost eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AB üyeliği) Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(AB üyeliği) Ukrayna ile ilgili gösterdiğiniz hassasiyeti Türkiye için de gösterin. Dünya Gençler Short Track Şampiyonası, Polonya'da yapılacak Dünya Gençler Short Track Şampiyonası, Polonya'da yapılacak

Gözde Yılmaz, Beyza Arıcı, Türkiye, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Kadınlar CEV Kupası - Son Dakika


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