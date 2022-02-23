Voleybol: Kılıç Silifke İdmanyurdu'nda hedef 1. lig - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: Kılıç Silifke İdmanyurdu'nda hedef 1. lig

23.02.2022 09:16
Voleybol: Kılıç Silifke İdmanyurdu'nda hedef 1. lig

Mersin'in Voleybol Erkekler 2. Ligindeki tek takımı olan Kılıç Silifke İdmanyurdu, grubunu şampiyon olarak tamamladı.

Mersin'in Voleybol Erkekler 2. Ligindeki tek takımı olan Kılıç Silifke İdmanyurdu, grubunu şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. lig 4. Grupta mücadele eden ve 1. Lig yolunda playoff maçlarını garantileyen "Filenin Yörükleri" Kılıç Silifke İdman Yurdu, Konya temsilcisi Konya Büyükşehir Belediyespor'u 25-15, 25-16, 25-16 setlerle 3-0 yenerek 34 puanla grup şampiyonu oldu.

Silifke Spor Salonunda taraftarlarının da desteği ile Konya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 net skorla geçen Kılıç Silifke İdman Yurdu'nda yönetim, teknik heyet, sporcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Teknik heyeti ve sporcuları tebrik eden Kılıç Silifke İdman Yurdu Başkanı Gürhan Dölek, "Ligde şampiyon olmak gibi hedefimiz vardı ve bugünde şampiyon olduk. Çok sevinçli ve mutluyum. Teknik heyetimizi ve sporcularımı kutluyorum. İnşallah play off maçlarında da başarılı olup Voleybol 1. Ligine çıkarız. Takımımıza maddi manevi destek veren herkese ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada, 2021-2022 Voleybol Sezonu 2. Lig Erkekler Yarı Final ve Final müsabaka tarihleri belli oldu. Yarı final müsabakaları Konya ve Sivas'ta oynanacak. Final müsabakalarının oynanacağı şehir ya da şehirlerin TVF tarafından daha sonra duyurulacağı açıklandı. Yarı final maçları 27-28 Şubat-1 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. Final maçları ise 5-6-7 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak.

Kılıç Silifke İdman Yurdu'nun yarı finaldeki rakipleri de belli oldu. Statüye göre Kılıç Silifke İdman Yurdu, 5. Grup birincisi Osmaniye İstiklal Ortaokulu, 1. Grup ikincisi Okyanus Koleji ve 8. Grup ikincisi 1955 Batman Belediyespor takımları ile mücadele edecek. - MERSİN

Voleybol: Kılıç Silifke İdmanyurdu'nda hedef 1. lig
Voleybol: Kılıç Silifke İdmanyurdu'nda hedef 1. lig

YORUMLAR
500
Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Şampiyon, voleybol, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Voleybol: Kılıç Silifke İdmanyurdu'nda hedef 1. lig - Son Dakika


Son Dakika
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
08:47 100 savaş aracı Harkov şehrine ilerliyor! Biden: Eğer savaş istemiyorsan kan dökülmesine gerek yok
08:45 Bankacı kocanın doktor eşine yaptıkları: Zorla parasını aldı, banka hesaplarına girdi, tehdit etti, dövdü!
08:42 Kavganın ortasında kılıç çekti! Görenler şaşkınlıktan donakaldı
08:30 Sedat Peker'le ilgili flaş gelişme! Interpol harekete geçti, 194 ülkede kırmızı bülten çıkarıldı!
08:00 Rusya-Ukrayna krizinde savaş tamtamları çalınıyor: İşte Putin'in işgal rotası...
07:57 Savaş hazırlıkları tam gaz sürüyor! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yedek askerleri göreve almaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 09:24:39. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol: Kılıç Silifke İdmanyurdu'nda hedef 1. lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement