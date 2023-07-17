Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na kupa verilmesi tepki çekti - Son Dakika
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Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na kupa verilmesi tepki çekti

17.07.2023 08:31

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilk etapta tören yapılmadan kupa verilmesi büyük tepki çekti. Kaptan Eda Erdem büyük şaşkınlık yaşadı ve daha sonra kupa töreni düzenlendi.

FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ilk etapta tören yapılmadan kupa verilmesi büyük tepki çekti. FIVB 1. Asbaşkanı, maç biter bitmez kupayı adeta kaptan Eda Erdem'in eline tutuştururken, Erdem büyük şaşkınlık yaşadı. Organizasyon daha sonra ay-yıldızlılar için bir platform kurdu ve kupa bir törenle millilere verildi.

EDA ERDEM BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Kaptan Eda Erdem kupanın maç sonu hemen verilmesinin ardından büyük şok yaşadı ve gözleriyle yetkili birini aradı. Televizyon başındakiler de kupanın apar topar verilmesinin anlamlandıramazken, ay-yıldızlı ekip için daha sonra kupa töreni düzenlendi. Sosyal medyada kupanın maç sonu verilmesine tepki gösterildi.

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SON DAKİKA: Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na kupa verilmesi tepki çekti - Son Dakika
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