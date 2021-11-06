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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

06.11.2021 16:15
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ebru Ayata, Aylin TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)Karayolları: Mısra Aşçı, Matea Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Ayata, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Fatma Beyaz, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Esra Demirkıran, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)

Karayolları: Mısra Aşçı, Matea Ikic, Ayçin Akyol, Gözde Yılmaz, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Kübra Kegan, Ceren Karagöl, Selin Nevruz)

Setler: 25-19, 25-20, 25-20

Süre: 79 dakika (24, 28, 27)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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