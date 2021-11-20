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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

20.11.2021 14:30
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: İlhami Şenyurt, Metin KorkutVakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç)Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Planinsec, Gamze Kılıç, Vasilantonaki, Fatma Beyaz, Caratasu (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu,...

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Metin Korkut

VakıfBank: Cansu Özbay, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Hackley, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Planinsec, Gamze Kılıç, Vasilantonaki, Fatma Beyaz, Caratasu (Gizem Güreşen, Bihter Dumanoğlu, Nilay Karaağaç, Esra Demirkıran, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 25-16, 25-19, 25-12

Süre: 70 dakika (23, 25, 22)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. hafta karşılaşmasında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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