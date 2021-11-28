Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Nilüfer Belediyespor: Sobolska, Çağla Akın , Maglio, Aslı Tecimer, Melis Durul, Humay Topaloğlu (Buse Kayacan, Hilal Kocakara, Cansu Bir, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli)

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