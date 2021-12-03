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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

03.12.2021 18:30
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire TurnaoğluFenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç)Mert Grup Sigorta: Paskova, Özge Nur Çetiner,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva ( Gizem Örge, Cristina, İpar Özay Kurt, Tutku Burcu Yüzgenç)

Mert Grup Sigorta: Paskova, Özge Nur Çetiner, Gonzalez, Biryukova, Merve Çepni, Cansu Aydınoğulları (Gizem Cerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Defne Tokol, Seda Menekşe, Selin Toy, Ayça İsmailçebioğlu)

Setler: 25-23, 25-22, 25-18

Süre: 89 dakika (29, 32, 28)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Burhan Felek, Gizem Örge, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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