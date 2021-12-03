Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı