Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatör, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Ezgi Bektaş (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Berra Eren, Güldeniz Önal, Duygu Düzceler)
Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Hande Şimşek, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Aybüke Çetinay, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Ecem Aknam, Ada Germen )
Setler: 25-19, 25-21, 24-26, 25-15
Süre: 126 dakika (27, 34, 36, 29)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor