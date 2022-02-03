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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

03.02.2022 19:38
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Başkent VoleybolHakemler: Koray Yılmazgil, Ali SarıkuzuKarayolları: Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz)Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy,...

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Karayolları: Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel (Gülçin Doğan, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir, Fatmanur Yılmaz)

Nilüfer Belediyespor: Aslı Tecimer, Maglio, Çağla Akın, Fulden Ural, Ecenur Aksoy, Melis Durul (Buse Kayacan Sonsırma, Sudenaz Uzun, Cansu Bir, Dumcheva, Deniz Emrelli)

Setler: 25-16, 22-25, 25-21, 25-18

Süre: 108 dakika (24, 28, 30, 26)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen maçta Karayolları, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Fatmanur Yılmaz, Çağla Akın, voleybol, Ceyhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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