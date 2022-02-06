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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

06.02.2022 17:44
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Başkent VoleybolHakemler: Erkan Sarı, Erhan AlparslanKarayolları: Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel (Gülçin Doğan, Zeliha Küçükkardaş, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir)Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün, Crncevic,...

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Erkan Sarı, Erhan Alparslan

Karayolları: Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Ikic, Ceren Karagöl, Yasemin Özel (Gülçin Doğan, Zeliha Küçükkardaş, Gizem Mısra Aşçı, Merve Nezir)

Sarıyer Belediyespor: Chatchu-on, Büşra Kılıçlı, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot (Gülce Güçtekin, Ecem Aknam, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Sezen Keşkekoğlu)

Setler: 25-22, 17-25, 25-17, 25-27, 5-15

Süre: 137 dakika (29, 26, 27, 39, 16)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Sarıyer Belediyespor, deplasmanda Karayolları'nı 3-2 mağlup etti.

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Büşra Kılıçlı, voleybol, Sarıyer, Ceyhan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika Spor


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