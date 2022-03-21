Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

21.03.2022 15:19
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bahçeşehir Orman FakültesiHakemler: Caner Çildir, Recep KarakoçSarıyer Belediyespor: Sezen Keşkekoğlu, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Ecem Aknam)Galatasaray: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Carutasu,...

Salon: Bahçeşehir Orman Fakültesi

Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç

Sarıyer Belediyespor: Sezen Keşkekoğlu, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Ecem Aknam)

Galatasaray: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Carutasu, Vasilantonaki, Planinsec, Nilay Karaağaç, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 26-24, 12-25, 17-25, 11-25

Süre: 108 dakika (34, 26, 27, 21)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti.

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Zeynep Demirel, Galatasaray, Bahçeşehir, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika


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