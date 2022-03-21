Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika

Salon: Bahçeşehir Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç
Sarıyer Belediyespor: Sezen Keşkekoğlu, Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, (Gülce Güçtekin, Merve Tanıl, Pelin Eroktay, Ecem Aknam)
Galatasaray: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Carutasu, Vasilantonaki, Planinsec, Nilay Karaağaç, (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 26-24, 12-25, 17-25, 11-25
Süre: 108 dakika (34, 26, 27, 21)
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyesi'ni 3-1 mağlup etti.
Kaynak: AA
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