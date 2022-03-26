Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

26.03.2022 15:37
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Cihan Küçükboyacı, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Pelin Özkılıçcı, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı, Merve Nur Öztürk)VakıfBank:...

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihan Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Pelin Özkılıçcı, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı, Merve Nur Öztürk)

VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Gabi, Haak, Zehra Güneş ( Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz)

Setler: 21-25, 16-25, 19-25

Süre: 76 dakika (28, 23, 25)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

YORUMLAR
500
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 0-3 Aydın evinde liderle oynuyor Aydın evinde liderle oynuyor

Büyükşehir Belediyespor, Nur Öztürk, Aydın, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Striptiz kulübüne gittiler, faturayı iş harcaması olarak gösterdiler! Hepsi kovuldu
15:30 Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında yargılanırken intihar eden Yarbay Ali Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar'ı ziyaret etti
11:21 Sosyal medyadan zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira kaybetti! Filmlere konu olacak bir dolandırıcılık hikayesi
15:20 Mesut Özil ipleri kopardı, Fenerbahçe'den tüm alacaklarını istedi
14:49 Ordu'da heyelan evleri, ahırı ve inekleri yuttu
14:47 Medipol Başakşehir, Galatasaray'la anılan Alexis Beka Beka'nın transferini bitirmeye çok yakın
14:46 Birleşme partisi yapıldı! İşte Survivor All Star'ın merakla beklenen partisinden ilk enstantaneler
14:17 Burak Elmas "Florya'dan taşınıp Kemerburgaz'a geçeceğiz" deyince taraftar "İbra etmeyin" çağrısı yaptı
14:06 Bu da emekli öğretmen cinneti: Eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar etmeye çalıştı, yapamayınca polisi aradı
13:53 Eski ehliyet sahipleri dikkat! 31 Aralık'a kadar ehliyetinizi yeniletmezseniz, para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 15:43:27. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement