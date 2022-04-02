Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

02.04.2022 18:58
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Ebru Kaya, Aylin TurnaoğluGalatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Nilay Karaağaç (Bihter Dumanoğlu, Fatma Beyaz, Gamze Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu, Su Zent)Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova,...

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Carata su, Vasilantonaki, Planinsec, Nilay Karaağaç (Bihter Dumanoğlu, Fatma Beyaz, Gamze Kılıç, Sude Hacımustafaoğlu, Su Zent)

Mert Grup Sigorta: Cansu Aydınoğulları, Paskova, Merve Çepni, Gaila Gonzalez, Ayça İsmailçebioğlu, Özge Nur Çetiner (Alara Altundağ, Merve İzbilir, Biryukova, Melek Erbuğa, Seda Menekşe, İkbal Merve Albayrak)

Setler: 25-20, 25-12, 25-22

Süre: 76 dakika (26, 22, 28)

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla 17. galibiyetini alan Galatasaray, normal sezonu 5. sırada tamamladı. Ligde 16. yenilgisini yaşayan Mert Grup Sigorta ise 9. basamakta yer aldı.

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Zeynep Demirel, Burhan Felek, Sigorta, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi - Son Dakika


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