Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor - Son Dakika
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

11.05.2022 09:57
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci ve son maçında VakıfBank, yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisi beşinci ve son maçında VakıfBank, yarın Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

İlk 2 maçı 3-1'lik skorlarla kazanan Fenerbahçe Opet seride 2-0 üstünlük yakaladı. Şampiyonluk mücadelesini bırakmayan VakıfBank, üçüncü müsabakayı 3-1, büyük bir heyecana sahne olan dördüncü karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak seride durumu 2-2'ye getirdi. Final serisinin beşinci ve son maçını kazanacak takım, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu olacak.

Fenerbahçe Opet, yarın sahadan galip ayrılması halinde 4 sezon sonra şampiyonluk sevinci yaşayacak. Sarı-lacivertli ekip ligde son olarak 2016-2017 sezonunda bu başarıyı elde etmişti.

VakıfBank ise rakibine üstünlük kurması durumunda son 5 sezonda dördüncü kez şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle şampiyon ilan edilmeden sonlandırılmıştı.

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Cansu ve Melis'ten Fenerbahçe galibiyeti yorumu Cansu ve Melis'ten Fenerbahçe galibiyeti yorumu Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin dördüncü maçı yarın yapılacak Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off final serisinin dördüncü maçı yarın yapılacak

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Şampiyon, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor - Son Dakika


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