Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Nurper Özbar, Esat Danzili
Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Orthmann, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Polen Ünver, Kingdon, Ada Germen, İrem Çor)
VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley (Aylin Acar, Meryem Boz, Buket Gülübay, Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu)
Setler: 25-23, 11-25, 25-18, 15-25, 9-15
Süre: 113 dakika (28, 20, 27, 23, 15)
Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 25 Nisan Pazartesi günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşacak takım finale yükselecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı - Son Dakika