Voleybol Müsabakaları Sona Erdi - Son Dakika
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Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

Voleybol Müsabakaları Sona Erdi

Genç kızlar voleybol finali sonrası ödüller verildi, sporun önemi vurgulandı.

19.12.2024 11:45
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Okul Sporları Genç Kızlar Voleybol Müsabakaları, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Müsabakaların sonunda başarılı olan takımlara ödülleri, İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

Kasapoğlu "Bu tür organizasyonlar, gençlerimizin hem fiziksel hem de psikolojik gelişimlerine katkı sağlıyor. Spor, sadece bir eğlence değil, aynı zamanda yaşamı daha anlamlı kılan, insanlar arasında dostluk bağlarını güçlendiren bir etkinliktir. Bu turnuvada kazanan tüm takımlarımızı kutluyorum. Ancak kazanan sadece birinci olan takım değil, buraya katılan her bir sporcu ve destek veren antrenörlerdir. Gençlerimizin sporla tanışması, sağlıklı bir yaşam sürdürmesi ve iyi bireyler olmaları için her zaman destek vereceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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