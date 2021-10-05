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Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı - Son Dakika

Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı

05.10.2021 10:52

Tokyo Olimpiyatları'nda başarısı ile dikkat çeken Zehra Güneş, Cristiano Ronaldo'ya hayran olduğunu söyledi. Güneş, "Ronaldo'ya ayrı bir hayranlığım var. Yaptığı işin bu kadar bilincinde olan, bu kadar profesyonel yaşayan başka bir sporcu görmedim" diye konuştu.

Filenin Sultanları ve Vakıfbank'ın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, yeni sezon öncesi Sporx'e konuştu. Güneş, kariyer hedefleriyle ilgili konuşurken, Ronaldo'ya olan hayranlığını da itiraf etti.

"BU TAKIMA KARŞI OYNAMAK İSTEMİYORUM"

Vakıfbank'ı yuvası olarak gördüğünü söyleyen Zehra, "Vakıfbank, benim için maneviyat olarak çok farklı bir noktada. Antrenörümüz Giovanni Guidetti olsun, takım arkadaşlarım olsun, yönetim olsun herkes... Bu maneviyat bazen çok farklı şeylerin önüne geçebiliyor. Haberleri ben de görüyorum ama şu an Vakıfbank'tan ayrılma gibi bir düşüncem yok. Türkiye'de Vakıfbank dışında bir kulüpte nasıl yapabilirim bilmiyorum. Vakıfbank'a karşı oynamak nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum" dedi.

"UMARIM GÖZDE ABLA GİBİ FORMAMI ASTIRIRIM"

"Senin formanı da Gözde Kırdar gibi bir gün salona asılmış halde görür müyüz?" sorusuna Zehra şöyle yanıt verdi: Bunu kim istemez ki! Gözde Abla gibi efsanevi bir ismin yanına formasını astırmayı herkes ister. Umarım ben de böyle bir şeyi başarabilirim.

"AYRI BİR HAYRANLIĞIM VAR"

Cristiano Ronaldo'ya hayranlığıyla ilgili konuşan Zehra, Voleybola başlamadan önce sporla hiç alakam yoktu. Akademik başarıma çok odaklı bir insandım. Cristiano Ronaldo'ya ayrı bir hayranlığım var. Gerçekten yaptığı işin bu kadar bilincinde olan, bu kadar profesyonel yaşayan başka bir sporcu görmedim. Bu alanda örnek bir sporcu" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı - Son Dakika Spor


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