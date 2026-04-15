Voleybol Play-off Maç Programı Açıklandı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabının maç programı belli oldu.
Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu 5. sırada tamamlayacak.
Müsabakaların programı şöyle:
17 Nisan Cuma:
19.00 Aras Kargo-Galatasaray Daikin (TVF Atatürk)
20 Nisan Pazartesi:
14.00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
22 Nisan Çarşamba (gerekirse):
19.00 Galatasaray Daikin-Aras Kargo (Burhan Felek Vestel)
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?