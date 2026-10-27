Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

Voleybol: SMS Grup Efeler LigiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
- İstanbul Gençlik: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Ramazan Demiröz, Onur Coşkun
İstanbul Gençlik: Yasin Aydın, Mustafa Cengiz, Mejias, Padar, Bertuğ Öndeş, Doğan Karakoç (Burak Mert, Burak Güngör, Caner Çiçekoğlu)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Selim Yıldız, Seganov, Kovacevic, Furkan Dur, Fazli, Hamdi Erkan (Batu Akbaba, Eyüp Demirbiler, Selman Ateş, Aleksov, İbrahim Kurt)
Setler: 20-25, 25-20, 25-19, 26-28, 15-11
Süre: 151 dakika (31, 30, 31, 37, 22)
İstanbul Gençlik Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Kaynak: AA
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