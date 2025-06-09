Voleybol Takımı Hedefi: Daha İyi Performans - Son Dakika
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Spor

Voleybol Takımı Hedefi: Daha İyi Performans

09.06.2025 11:11
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'de geçen yıldan daha başarılı olmayı hedefliyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın oyuncularından Murat Yenipazar ile Adis Lagumdzija, FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) geçen seneden daha iyi bir performans göstermeyi hedeflediklerini söyledi.

Ay-yıldızlı takım, VNL'nin 11-15 Haziran tarihlerinde Çin'deki ilk etabında ev sahibi ekibin yanı sıra Sırbistan, Hollanda ve Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Kaptan Murat Yenipazar ile Adis Lagumdzija, organizasyon öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Efeler Ligi'nde geride kalan sezonun Ziraat Bankkart formasıyla güzel geçtiğini anlatan Murat Yenipazar, "Çok iyi bir takım oluşturmuştuk. O takım ruhunu milli takımda da hedefliyoruz. Başarıya götüren en önemli anahtarlardan bir tanesi bu. Bu yüzden geçtiğimiz sezona bireysel bir performans olarak değil takım olarak bakıyorum. Herkesin işini iyi yaptığı yerde ben de işimi çok iyi yaptım." dedi.

Milli takımdaki tüm oyuncuların en üst seviyede voleybol oynadığını vurgulayan tecrübeli pasör, şunları kaydetti:

"Buradaki en büyük faktör bireysel olarak iyi oyuncular olmamızın yanında çok iyi bir takım olma isteğimizin olması. Bunu başardıktan sonra daha çok galibiyete ulaşmamız mümkün olacak. Kısa vadeli hedeflerle yürürsek daha başarılı olacağımızı ve bu işi daha ileriye taşıyacağımızı düşünüyorum. En ileriyi düşününce gittiğimiz yolu unutabiliyoruz. Gün gün ilerleyip çok daha iyi olma çabasıyla milli takımı ileri taşıyabiliriz. Takımda, katılan genç oyuncularla yeni bir atmosfer var. Herkes kendini bireysel olarak kanıtlamış. Bu yıl oluşturmamız gereken bir takım olgusu var. Bunu başarabilirsek çok daha güzel şeyler konuşacağız."

Adis Lagumdzija: "Tüm ayakları bireysel olarak değerlendireceğiz"

Ay-yıldızlı oyunculardan Adis Lagumdzija, takımın VNL'de kazanmaya istekli olduğunu söyledi.

Geçen sezon İtalya'nın Cucine Lube Civitanova ekibinde güzel bir sezon geçirdiğini belirten 26 yaşındaki pasör çaprazı, "Ocak ayında İtalya'da kupa kazandık. Dünya Şampiyonası'na gittik, madalya alamadık ama önemli şeyler başardık. İtalya Ligi'nde finale çıktık. Onu da kazanabilirdik ama yorgunluğumuz vardı. Genel olarak çok güzel bir sezon geçirdik." dedi.

Sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk ayağında forma giyemeyeceği açıklanan Adis, milli takımda bu sene genç ve dinamik bir kadronun olduğuna dikkati çekti.

Milli formayla geçen sezon istediklerini yapamadıklarını dile getiren oyuncu, "Bu senenin çok daha iyi geçeceğine inanıyorum. Tüm ayakları bireysel olarak değerlendireceğiz. İlk maçtan itibaren kazanma mantalitesiyle oynamamız gerekiyor. Antrenmanlarımız da güzel geçiyor. Takım çok istekli. Bunu da sahaya yansıtmak istiyoruz. Yaşım çok büyük değil ama tecrübeliyim. Bunu takıma katmak istiyorum. Beş yıl İtalya'da oynadım. Her sene milli takıma geldiğimde orada nasıl çalıştığımı takıma yansıtmak istiyorum. Bu sene de aynısını yapabileceğime inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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