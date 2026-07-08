Voleybol Takımımız İspanya'ya Yenildi

22 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası 1. Grup ikinci maçında İspanya'ya 3-2 mağlup oldu.

Ay-yıldızlılar, Hollanda'nın Lahey kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 25-12, 27-25, 23-25, 19-25 ve 5-15'lik setlerle yenildi.

Milli takım, turnuvadaki 3. ve son maçında yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Hollanda ile karşılaşacak.