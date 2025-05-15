Voleybol Takımından Vali\'ye Ziyaret

16-23 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek olan Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Bayburt Gençlik Merkezi Spor Kulübü Voleybol Takımı sporcuları, Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret etti.

Vali Eldivan, "Bayburt Gençlik Merkezi Spor Kulübü Voleybol Takımı'nın elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Valilik olarak desteklediğimiz bu özel takım, genç sporcularımızın azmi ve başarısıyla ilimizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bizler de her zaman yanlarında olmaya ve gerekli tüm desteği vermeye devam edeceğiz," dedi.

Ziyarete, sporcuların yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, Kulüp Başkanı Şerif Bayram ve Antrenör Mustafa Altunkaya da katıldı. - BAYBURT