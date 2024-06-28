İskilip'te Şehit Mikail Kaya adına voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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İskilip'te Şehit Mikail Kaya adına voleybol turnuvası düzenlendi

İskilip\'te Şehit Mikail Kaya adına voleybol turnuvası düzenlendi

İskilip Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası sona erdi. Azmi Milli Okulu şampiyon olurken, ikinciliği Sakarya Okulu, üçüncülüğü ise Belediye İskilipspor takımı aldı. Turnuvanın finalinde konuşma yapan İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, şehitlerin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Turnuva birincisi Azmi Milli Okulu'nun kupa ve madalyalarını Şehit Mikail Kaya'nın ailesi ve İskilip Kaymakamı birlikte verdiler.

28.06.2024 16:48  Güncelleme: 16:51
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İskilip Kaymakamlığının koordinesinde, 2004 yılında Eruh'ta şehit olan Mikail Kaya adına ailesi ve mezun olduğu okul idaresi tarafından düzenlenen kurumlar arası Voleybol turnuvası sona erdi.

16 takımın katıldığı turnuvada Azmi Milli Okulu şampiyon olurken, ikinciliği Sakarya Okulu, üçüncülüğü ise Belediye İskilipspor takımı aldı.

Şehidin eşi Beyhan Kaya ve kardeşi İsmail Kaya ile Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimler Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz'in de katıldığı etkinlikte bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Ramazan Polat, "Şehidimizin unutulmaması için düzenlenen turnuvanın finalindeyiz. Vatanı için canını veren şehitlerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız. Turnuvanın düzenlenmesi için şehidimizin eşi Beyhan hanım bu fikirle bize geldi. Nihat Armutçu ve okul yönetiminin de katkısıyla turnuva tamamlandı. İskilip kadim bir ilim kentidir. Bu anlayışla sakin bir ilçe. Bütün bunlara yakışan bir turnuva oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi de, "Öncelikle şehidimiz Mikail kardeşimize ve onun nezdinde bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah, bir daha memleketimize böyle acılar yaşatmasın her şey o kadar güzel olsun ki biz sadece olmayan şeylerden şikayet edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından turnuva birincisi Azmi Milli Okulu'nun kupa ve madalyalarını Şehit Mikail Kaya'nın eşi Beyhan Kaya ve Kardeşi İsmail Kaya ile İskilip Kaymakamı Ramazan Polat birlikte verdiler. İkinci Sakarya Okulunun kupa ve madalyalarını Belediye Başkanı İsmail Çizikçi verirken Üçüncü olan Belediye İskilipspor'un kupa ve madalyalarını ise İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven ve Emniyet Müdürü Önder İstanbul birlikte verdiler. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sakarya, İskilip, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İskilip'te Şehit Mikail Kaya adına voleybol turnuvası düzenlendi - Son Dakika


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