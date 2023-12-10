Verdiği cevap olay oldu! Zehra Güneş, futbolcu olsaydı hangi mevkide oynardı?

Asgari ücret zammı için Destici de rakam verdi: Bunun altı kabul edilemez

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş, 90 dakika koşamayacağını belirterek futbolcu olması durumunda kaleci olabileceğini ifade etti.

Sergilediği performans kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Zehra Güneş, takım otobüsünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada futbolu seçseydi kaleci olmak isteyeceğini ifade etti.

"90 DAKİKA KOŞAMAM BEN"

Kulübünün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda konuşan Güneş, "Kaleci olmak isterdim. Boyum uzun, 90 dakika koşamam ben. Voleyboldaki orta oyuncu, futbolda kaleciliğe denk geliyor" dedi.