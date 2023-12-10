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Verdiği cevap olay oldu! Zehra Güneş, futbolcu olsaydı hangi mevkide oynardı? - Son Dakika
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Verdiği cevap olay oldu! Zehra Güneş, futbolcu olsaydı hangi mevkide oynardı?

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, futbolcu olsaydı hangi mevkide oynayacağını açıkladı. Takım otobüsünde arkadaşlarıyla sohbet eden Güneş, ''Kaleci olmak isterdim. Boyum uzun, 90 dakika koşamam ben. Voleyboldaki orta oyuncu, futbolda kaleciliğe denk geliyor'' ifadelerini kullandı.

10.12.2023 - 15:21,  Güncelleme: 15:25
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş, 90 dakika koşamayacağını belirterek futbolcu olması durumunda kaleci olabileceğini ifade etti.

Sergilediği performans kadar özel hayatıyla da gündeme gelen Zehra Güneş, takım otobüsünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada futbolu seçseydi kaleci olmak isteyeceğini ifade etti.

"90 DAKİKA KOŞAMAM BEN"

Kulübünün sosyal medya hesabından yayınladığı videoda konuşan Güneş, "Kaleci olmak isterdim. Boyum uzun, 90 dakika koşamam ben. Voleyboldaki orta oyuncu, futbolda kaleciliğe denk geliyor" dedi.

Verdiği cevap olay oldu! Zehra Güneş, futbolcu olsaydı hangi mevkide oynardı?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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Zehra Güneş, Yaşam, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Verdiği cevap olay oldu! Zehra Güneş, futbolcu olsaydı hangi mevkide oynardı? - Son Dakika
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