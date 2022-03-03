Voleybolda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak - Son Dakika
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Voleybolda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak

03.03.2022 11:10
Voleybolda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak

Voleybol Küçükler Okul Sporları Grup Maçları 5-8 Mart tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Voleybol Küçükler Okul Sporları Grup Maçları 5-8 Mart tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Vali Recep Yazıcıoğlu ve Hasan Güngör Spor Salonlarında yapılacak müsabakalara 12 kız, 9 erkek toplam 21 takım katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Bu yarışmalar kapsamında 5-8 Mart tarihlerinde Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Gençlik Spor İl Müdürlüğünün organize edeceği maçlarda erkekler Hasan Güngör Spor Salonunda, kızlar ise Gümüşler'de bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda sahaya çıkacak. İllerinde yaptıkları yarışmalarda dereceye giren takımların karşılaşacağı gruplarda, grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek. - DENİZLİ

Voleybolda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak

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Recep Yazıcıoğlu, voleybol, Denizli, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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