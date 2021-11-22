Voleybolda kadınların Avrupa sahnesi yarın başlıyor

Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi yarın başlıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 23-25 Kasım tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:

TARİH MAÇ KUPA SAAT 23 Kasım TK Kaunas VDU (Litvanya)-Nilüfer Belediyespor Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçı 18.00 24 Kasım Eczacıbaşı Dynavit-Zelenznicar Lajkovac (Sırbistan) CEV Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı 18.00 24 Kasım Nilüfer Belediyespor-TK Kaunas VDU (Litvanya) Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı 18.00 24 Kasım VakıfBank-Vero Volley Monza (İtalya) Şampiyonlar Ligi 19.00 24 Kasım OK Gacko (Bosna Hersek)- Aydın Büyükşehir Belediyespor Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ikinci maçı 21.00 25 Kasım Fenerbahçe Opet-Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya) Şampiyonlar Ligi 19.00 25 Kasım Igor Gorgonzola Novara (İtalya)-Türk Hava Yolları Şampiyonlar Ligi 22.00

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