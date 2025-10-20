Voleybolda Malatya\'da Tarihi Final

Erkekler Şampiyonlar Kupası'nda bu yıl voleybolun kalbi Malatya'da atacak. Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe Medicana, yarın oynanacak finalde tarihe geçmek için parkeye çıkacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen 2025 Erkekler Şampiyonlar Kupası finali, bu yıl ilk kez Malatya'da organize ediliyor. Orduzu Galip Demirel Spor Salonu'nda oynanacak dev mücadele, 21 Ekim Salı günü saat 17.30'da başlayacak.

Geçtiğimiz sezonun Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart, Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana ile prestijli kupayı müzesine götürmek için mücadele edecek. İki ekip de hem kupayı kazanmak hem de rekor kırmak için sahada olacak.

2009 yılından bu yana düzenlenen Şampiyonlar Kupası, bu yıl 16'ncı kez sahibini bulacak. Şu ana kadar Ziraat Bankası, Fenerbahçe ve Halkbank, dörder kez bu kupayı kazandı. Yarınki finalin galibi, kupayı 5. kez kaldırarak "en çok kazanan kulüp" unvanını tek başına eline geçirecek.

Malatya'da hazırlıklar tamamlandı

Final karşılaşması öncesi Malatya'da tüm hazırlıklar tamamlandı. Salon, karşılaşmaya büyük ilgi gösteren sporseverleri ağırlamaya hazır hale getirildi.

Kentte spor camiası ve taraftarlar, uzun süredir ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor.

Malatya Orduzu Galip Demirel Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor. Karşılaşma öncesi güvenlik önlemleri artırılırken, her iki takım da son antrenmanlarını tamamladı. - MALATYA