Voleybolda Ziraat Bankkart-Halkbank derbisi yarın oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybolda Ziraat Bankkart-Halkbank derbisi yarın oynanacak

25.02.2022 10:22
Voleybolda Ziraat Bankkart-Halkbank derbisi yarın oynanacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında yarın başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Halkbank'ı konuk edecek.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında yarın başkent derbisinde Ziraat Bankkart, Halkbank'ı konuk edecek.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak. Müsabaka, derbi olmasının yanı sıra ligde 57 puana sahip lider Halkbank ile 48 puanla ikinci sırada yer alan Ziraat Bankkart'ı karşı karşıya getirecek.

Ligin ilk yarısında oynanan maçta Halkbank, sahasında Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etmişti.

Hafta içi CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 3-0 mağlup eden Halkbank, ara vermeden bu önemli derbinin hazırlıklarına devam etti.

Vigrass: "Sahadan üç puanla ayrılmak için oynayacağız"

Halkbank'ın Kanadalı orta oyuncusu Graham Vigrass, üst üste çok önemli ve sonucu belirleyici maçlara çıktıklarını belirtti.

Challenge Kupası'ndaki Panathinaikos müsabakasının etkisini üzerlerinden atamadan Ziraat Bankkart maçı için aradaki kısa sürede hazırlanmak zorunda olduklarını kaydeden Vigrass "Fakat biz, karşımıza çıkacak tüm sorunları aşmak için kurulmuş bir takımız. Birbirimize güveniyoruz. Sahadan galibiyet ve üç puanla ayrılmak için oynayacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta başlıyor AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. hafta başlıyor

Efeler Ligi, voleybol, Halkbank, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybolda Ziraat Bankkart-Halkbank derbisi yarın oynanacak - Son Dakika


Son Dakika
10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
09:29 Gülşen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu beğenilmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:28:22. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybolda Ziraat Bankkart-Halkbank derbisi yarın oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement