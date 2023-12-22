Voleybolun Unutulmazları Derneği Kuruldu

Yıllarını voleybola veren bir çok isim dayanışma, sosyal sorumluluk, toplumsal fayda, voleybol ve spor kültürünü çoğaltmak için bir araya geldi. Voleybolun Unutulmazları Derneği'nin dün yapılan genel kurulu ile ilk yönetimi belli oldu. Gülnur Özfer Görgün'ün başkan seçildiği genel kurulda yönetim kurulu üyeleri; Renan Kömürcüoğlu, İpek Özgüden Özen, Başak Koç, Deniz Dosdoğru, Müyesser Yağız, Gamze Adanır Öztürk, Saygun Keskin, Semih Soyer, Kenan Bengü, Savaş Eskigülek, Yankı Uslu, Seda Uslu, Attila Şaylan'dan oluştu.

Temelleri 2013'e dayanan "Voleybolun Unutulmazları Hareketi", eski voleybolcu ve eğitimci Gülnur Özfer Görgün'ün liderliğinde önce lösemiyle savaşan emektar voleybolcu Yücel Aslan'ı yaşatmak için gerekli olan kan ve trombosit destek kampanyası ile başlayarak 2019 yılında voleybola değer katan 712 ismin yer aldığı 5 ciltlik ansiklopediye, 2019 yılında büyük buluşmaya, 2020 yılında "Kütüphaneler Voleybolun Unutulmazları Ansiklopedisi'ne Yer Açın" kampanyasına, 2023 yılında ise "Voleybolun Unutulmazları Derneği"ne dönüştü.

GÜLNUR ÖZFER GÖRGÜN: VOLEYBOL UNUTULMAZLARI DERNEĞİ, ADIM ADIM HAYALDEN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Derneğin amacını voleybolun kişiliğimize, kimliğimize, sosyal hayatımıza kattıklarını yani vefa borcumuzu ödeme ve voleybolumuzda eksikliğini hissettiğimiz sivil toplum yapısı altında birleştirici güç olabilmek olarak belirten Voleybol Unutulmazları Derneği Başkanı Gülnur Özfer Görgün: "Çıktığım bu yolda beni yalnız bırakmayan, dernek kurma önerimi büyük bir coşkuyla karşılayan, elini taşın altına koyan, yanımda olan tüm büyüklerim, arkadaşlarım, kardeşlerim hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Güzel insanlar güzel şeylere neden olurlar. Hep birlikte yürüyeceğimiz bu yolda hayallerimizi gerçekleştirmek için çalışacağız. 2013 yılında kahramanımız Yücel Aslan için başlattığımız büyük hareket, adım adım hayalden gerçeğe dönüştü. Tamamen gönüllü, tamamen takım işi olan Voleybolun Unutulmazları Hareketi 2019 yılında 5 cilt, 10 bin görsel, 2 bin 218 sayfalık dev eseri "Voleybolun Unutulmazları Biz Takımı Ansiklopedisini doğurdu. Ansiklopedinin içindeki 712 isim, 60 yıllık jenerasyon Voleybolun Unutulmazları Büyük Buluşma'da bir araya geldi. "Kütüphaneler Yer Açın!" kampanyamız ile ansiklopedimiz Türkiye'nin her iline dünyanın en büyük kütüphanelerine gitti, 507 kütüphanenin koleksiyonuna girdi. Güçlü iletişim, yardımlaşma, sosyalleşme, toplumsal fayda, voleybol kültürünü geliştirme, voleybol ailesine değer katan projeler yaratmanın yansıra şimdi sırada Voleybolun Unutulmazları Spor Araştırmaları Merkezi ile Dijital Voleybol Müzesini açmak var" dedi.

Gülnur Özfer Görgün'ün başkanlığındaki Voleybolun Unutulmazları Derneği'nin kurucu üyeleri, yönetim, denetim ve disiplin kurulu şu şekilde:

Kurucu Üyeler

Gülnur Özfer Görgün

Renan Kömürcüoğlu

Saygun Keskin

Semih Soyer

İpek Özgüden Özen

M. Kenan Bengü

Başak Koç

Yönetim Kurulu Üyeleri

Gülnur Özfer Görgün (Başkan)

Renan Kömürcüoğlu

İpek Özgüden Özen

Başak Koç

Deniz Dosdoğru

Müyesser Yağız

Gamze Adanır Öztürk

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Saygun Keskin

Semih Soyer

Kenan Bengü

Savaş Eskigülek

Yankı Uslu

Seda Uslu

Attila Şaylan

Denetim Kurulu Üyeleri

Atıf Tezerten

Atilla Selçuk

Bülent Selçuk

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Suzan Kum

Feyza Saysen

Elvio Paradiso

Disiplin Kurulu Üyeleri

Mustafa Ekşi

Tanju Özenç

Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri

Esra Temelli Başol

Gülnur Karabulak