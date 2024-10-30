İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrumspor, Volkan Demirel ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Süper Lig ekibi, Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı. Daha sonra Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.
43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak. Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor.
Son Dakika › Spor › Volkan Demirel, Bodrumspor'un yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
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