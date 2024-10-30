Volkan Demirel, Bodrumspor'un yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel, Bodrumspor'un yeni teknik direktörü oldu

Volkan Demirel, Bodrumspor\'un yeni teknik direktörü oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, İsmet Taşdemir'in yerine teknik direktör Volkan Demirel ile anlaştı. Bodrumspor, 43 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

30.10.2024 17:08
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İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrumspor, Volkan Demirel ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Süper Lig ekibi, Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te atılmıştı. Daha sonra Hatayspor'u çalıştıran Volkan Demirel, 3 Mayıs'ta görevinden ayrılmıştı.

3 YILLIK İMZAYI ATTI

43 yaşındaki çalıştırıcı, 8 aylık aranın ardından Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Bodrum FK, Volkan Demirel ile anlaşma sağladı ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İLK RAKİBİ ALANYASPOR

Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak. Süper Lig'de 10 maçta 10 puan toplayan Bodrum FK, 13. sırada yer alıyor.

Volkan Demirel, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel, Bodrumspor'un yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Bilişim Hurda:
    Geçmiş olsın bodrumspor 10 10 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bol Bol Ağlarsın Artık Ayrıca Tatilde Bedavaya Getirdi.. 11 9 Yanıtla
  • Adem Uçuk:
    Bodrum u bu kadro kalitesiyle kimse kurtaramaz 15 4 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Başarılar diliyorum.koca yürekli kardeşim. 17 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    fbye yatisa devam yanina aykutuda al 8 9 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz:
    İnşallah erkenden küme düşmeyi garantilerler İsmet Taşdemir e yapılan haksızlıktan dolayı 7 4 Yanıtla
  • OktayA 06:
    hayırlı olsun 7 4 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    İsmet Taşdemir takımı alsın 3.ligden 1.lige oradan da süper lige çıkarsın iki maç kaybetti diye hemen yerine başka birini getirsinler. İşte örnek işte vefa budur 10 1 Yanıtla
  • Levent Tasdelen:
    Galatasaray lı olarak başarılar dilerim fenevin içinden çıkmış nadir karakterli adamlardan biri 5 4 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    Volkan abi yazın gitseydin bari bedavaya gelirdi tatil 5 3 Yanıtla
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