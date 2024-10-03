Bebeklerinin cinsiyetini bilmeyen Demirel çifti ilk kez konuştu - Son Dakika
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Spor

Bebeklerinin cinsiyetini bilmeyen Demirel çifti ilk kez konuştu

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Eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, 3. çocukları hakkında konuştu. Çocuklarının cinsiyetini bilmediklerini belirten Volkan Demirel, ''İki kızım var, üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsın diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir'' dedi. Zeynep Demirel ise ''Ben kız istiyorum'' ifadesini kullandı.

03.10.2024 11:48  Güncelleme: 12:00
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Eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, 3. çocukları hakkında konuştu. Yade ve Yeda adında iki kızlarının ardından 3. kez çocuk sahibi olacak çift Leydi Di filminin galasında görüntülendi.

"CENNETİN KAPISINI ARALARSIN DİYORLAR"

2.Sayfa'nın haberine göre, ikili burada doğacak çocuklarının cinsiyetine dair konuştu. Bebeklerinin cinsiyetini bilmediklerini aktaran Volkan Demirel, "Kız da olsa erkek de olsa sağlıklı olsun. 'İki kızın var, üçüncü de kız olursa cennetin kapısını aralarsın' diyorlar, erkek olursa da inşallah benim gibi Türk futboluna bir karakter gelir" dedi.

"BEN KIZ İSTİYORUM"

Kız olmasını istediğini aktaran Zeynep Demirel ise "Ben kız istiyorum. Biz de üç kız kardeşiz çünkü. Her fırsatta da dile getiriyorum" dedi. Eşinin bu cevabına karşılık Volkan Demirek esprili bir şekilde, "Benim için istiyor, cennetin kapısını aralayalım diye" ifadelerini kullandı.

Bebeklerinin cinsiyetini bilmeyen Demirel çifti ilk kez konuştu

Volkan Demirel, Zeynep Demirel, Magazin, Çocuk, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bebeklerinin cinsiyetini bilmeyen Demirel çifti ilk kez konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • H celik:
    Aman senin gibi karakter gelmesin 30 31 Yanıtla
  • Ankara null:
    cennet yokki gidesin 4 42 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    Van’da 7 gündür kayıp olan üniversite öğrencisini neden haber yapmıyorsunuz hayırdır !!! 33 4 Yanıtla
  • onur pari:
    Daha boş bir haber yapamadınız mı? 30 2 Yanıtla
  • Ferrari Alonso:
    Küçük ay ı olabilir 9 17 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    kafayi yms 11 8 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Bu volkan neden hep gündemde 7 6 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    ne kadar kolaymış, cennete gitmek, erkek çocuğu olanlar nereye gidecek? 10 2 Yanıtla
  • Sercan Değirmenci:
    bu ne ya haber mi smdi bu 8 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Bol Bol Ağlamak 4 5 Yanıtla
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