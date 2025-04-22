Volkan Demirel'den Ali Koç sorusuna cevap: Fenerbahçe'ye geleceğim - Son Dakika
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Volkan Demirel'den Ali Koç sorusuna cevap: Fenerbahçe'ye geleceğim

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İsmi dönem dönem Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Volkan Demirel, gelecekte Fenerbahçe'de görev alıp almayacağıyla ilgili konuştu. Demirel, ''Ben şu anda Fenerbahçe'de çalışırım, Fenerbahçe'de çalışmam diye bir şey de demiyorum.'' dedi.

22.04.2025 10:34  Güncelleme: 10:49
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Son olarak Süper Lig ekibi Bodrum FK'da görev yapan genç teknik direktör Volkan Demirel, Asist Analiz YouTube kanalına geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Demirel, gelecek dönemde Fenerbahçe'de görev alıp almayacağıyla ilgili soruya cevap verdi.

''ŞU ANDA FENERBAHÇE'DE ÇALIŞIRIM''

"Ali Koç yönetimi sizinle çalışmak ister mi?" şeklindeki soruya cevap veren genç teknik adam, "Mourinho ilk geldiğinde burada başarılı olamaz dedim. Bana, 'Niye teknik ekibine girmiyorsun' denildi. Benim için başka bir şey Fenerbahçe, bunu beni bilen herkes biliyor. Ne olduğunu anlatmak istemiyorum. Hedefimin de ne olduğunu herkes biliyor. Ben şu anda Fenerbahçe'de çalışırım, Fenerbahçe'de çalışmam diye bir şey de demiyorum.'' dedi.

''BİR GÜN ORAYA GELECEĞİM''

Sözlerine devam eden Demirel, ''Doğru zaman ne zamansa, ben zaten bir gün geleceğim oraya. Hoca, yönetici, çalışan olarak geleceğim... Benim için Fenerbahçe'de görev yapmak başka bir şey. Ben bunu zamanında gösterdim. Kötü günde de gösterdim, iyi günde de gösterdim. Mutlu oldum, ağladım, üzüldüm, sevindim de... Ben bir gün oraya geleceğim. Ne zaman geleceğim? Doğru zaman ne zamansa o zaman. Doğru zaman ne zaman, hayat beni oraya getirecek. Fenerbahçe için benden ne istenirse her zaman yaptım, bundan sonra da yaparım. Doğru zaman ne zaman, o zaman bakıp göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel\'den Ali Koç sorusuna cevap: Fenerbahçe\'ye geleceğim
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Son Dakika Spor Volkan Demirel'den Ali Koç sorusuna cevap: Fenerbahçe'ye geleceğim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Serkan Yalçın:
    kapı sana herzaman açık volkan adamsın 10 5 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    seni kimsinki fb hocalik yapican demirel 5 9 Yanıtla
  • Mehmet Menteş:
    FENERBAHÇE,nin HOCASI ÖYLE BİRİ OLMALIKİ SAHAYA ÇIKARTACAĞI TAKIM 90 DAKİKA ADETTA SAVAŞ VERMELİ KENDİNİ RAKİBE KARŞI BUGÜN KIYAMET KOPACAK VE BEN RAKİBİ ÖYLE Bİ EZMELİYİMKİ ADETTA NEFES ALDURMAMALIYIM ÇİMLERİ KOŞARAK DEĞİL ÇİMLERİ ADETTA YOLLARAK OYNAMALIDIR OYUNCU FENETİN RUHUNU YAŞAMALIDIR BASİT FUTBOL OYNANMALI HICADA SEZON BOYUNCA İSMAİL KARTALIN YAPTIĞINI YAPMAMALI HANİ İSMAİL KARTAL Bİ KAÇ MAÇ ÜST ÜSTE KAZANINCA BEN ARTIK AİİLEMİ ÖZLEDİM TAKIMDA DİNLENSİN DİYİP EVİNE GİDERSE OYUNCUDA ÇEKER BARA PAVYONA GİDER TAKIM GEVŞER VE ROLANYİ BOZULUR.. 3 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    şimdi yeni moda köpek ayı sirke döndü kulüp 0 0 Yanıtla
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