Volkan Demirel\'den Mauro Icardi sorusuna olay cevap

Spor yorumcusu ve teknik direktör Volkan Demirel, Süper Lig'in yıldız isimleriyle ilgili bir değerlendirme yaptı. Volkan Demirel, 343 YouTube kanalındaki bir programda "ilk 11'de oynat, yedek bırak ve sat" formatına katılarak oyuncuları sıraladı.

''OSIMHEN VE DURAN'I OYNATIRIM''

Genç teknik adam yaptığı değerlendirmede, Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran için "Oynatırım" yorumunda bulundu.

''ICARDI'NİN MİADI DOLDU''

Beşiktaş'ın yeni yıldız transferlerinden Tammy Abraham'ı yorumlayan Volkan Demirel, "Yedek bırakırım çünkü Osimhen oynuyor, ikisi bir arada zorlanır." dedi. Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi de satacağını söyleyen Volkan Demirel, "Satarım. Çünkü miadı doldu." sözlerini sarf etti. Volkan Demirel son olarak, Demirel, Youssef En-Nesyri ve Semih Kılıçsoy içinde yorum yaparak, "Satarım." dedi.