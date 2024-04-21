- Volkan Demirel: "Düşme hattının içinde olmamız üzüyor"
ANTALYA - Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçının ardından, "Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Düşme hattının içinde olmamız bizi üzüyor. 15 puanlık bir durum var. Hatay'ı küme düşürmeden en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Takımın mücadelesinden dolayı mutluyum, skordan dolayı üzgünüm. Oyuncularım gayet iyi mücadele ettiler. İlk yarı daha oyuna hakim olan bizdik. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyon var. Değerlendirebilsek maç 2-0 olacaktı. Antalyaspor zor bir deplasmandır. Oyunun gelinde iyi oynadık. Yakaladığımız pozisyonlar bazen yetmiyor. Şansınızın da yanınızda olması gerekiyor. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Düşme hattının içinde olmamız bizi üzüyor. 15 puanlık bir durum var. Hatay'ı küme düşürmeden en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, maçta yedikleri basit hataların üzücü olduğunu belirtirken, Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise hakkıyla aldıkları 3 puanı korumaları gerektiğini söyledi. Karslı ayrıca daha coşkulu bir taraftar grubunun katılımını beklediklerini ifade etti.
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