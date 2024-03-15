- Volkan Demirel'e, Hatay fahri hemşerilik beratı verildi
HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşanan yıkım sonrası yardım isterken döktüğü gözyaşlarıyla hafızalara kazınan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e fahri hemşerilik beratı verildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da büyük yıkım yaşanmış binlerce insan vefat etmişti. Asrın felaketinde unutulmayan görüntülerden biri de Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in gözyaşı dökerek yardım istediği anlardı. Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısında; başarılı teknik adama oy birliğiyle fahri hemşerilik beratı verilmesini kararlaştırdı. Volkan Demirel, hemşerilik beratını Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın elinden aldı.
Başkan Savaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "Volkan Demirel artık Hataylı. 6 Şubat depremlerinden sonra daima yanımızda olan Hatayspor Teknik Direktörümüz Volkan Demirel'i, belediye meclisimize sunduğumuz ve kabul edilen teklifimiz ile 'Fahri Hemşehrimiz' ilan ettik. Bugün, bizim için çok kıymetli olan hemşehrilik payesi ve beratını sunmaktan mutlu olduğum sevgili Volkan Demirel'e tüm Hatay halkı adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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