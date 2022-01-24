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Volkan Demirel, gol makinesini Fenerbahçe'ye yollayacak! - Son Dakika

Volkan Demirel, gol makinesini Fenerbahçe'ye yollayacak!

24.01.2022 17:51

Hull City'nin kapısından dönen Fatih Karagümrük'ün gol makinesi Aleksandar Pesic için Fenerbahçe resmen devrede. Sarı-lacivertliler, 12 kez fileleri sarsarak gol krallığı yarışında zirvede bulunan Sırp golcüyü renklerine bağlamak için pazarlıklara başladı. Volkan Demirel'in Sinan Gümüş'ü kadrosunda görmeyi istediği belirtilirken Fenerbahçe'nin İstanbul ekibine yapacağı son teklifin 1.5 milyon euro + Sinan Gümüş olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından gözler transfere çevrildi. Bu sezon gol yollarında sorun yaşayan sarı-lacivertliler, gözünü Fatih Karagümrük'ün santrforu Aleksandar Pesic'e dikti. Sırp golcü için teklifini sunan sarı-lacivertliler, İstanbul ekibinden gelecek yanıtı bekliyor.

İSTANBUL'DA KALMAK İSTEDİ

Ajansspor'un haberine göre, Karagümrük ile Hull City 2.5 milyon euro bonservis ücretinde anlaşsalar da Pesic, İstanbul'da kalmak istediğini belirterek transferini son anda engelledi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ NETLEŞTİ

Süper Lig'de attığı 12 golle krallık yarışında 1. sırada yer alan 29 yaşındaki Sırp forvet için Fenerbahçe devreye girdi ve İstanbul temsilcisine teklifini yaptı. Sarı lacivertlilerin Aleksandar Pesic için teklifi belli oldu. Kanarya, Pesic için Fatih Karagümrük'e Max Meyer + Sinan Gümüş takasını önerdi. Karagümrük'ün 2.5 milyon Euro bonservis ücreti istediği Pesic için başka bir formül de hazırlayan Fenerbahçe yönetimi 1.5 milyon Euro + Sinan Gümüş seçeneğini de sunacak.

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VOLKAN DEMİREL, SİNAN GÜMÜŞ'Ü İSTİYOR

Süper Lig'de Antalyaspor başta olmak üzere Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un da gündemine olan Sinan Gümüş'ü Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel çok istiyor. Demirel, Gümüş ile Fenerbahçe'de aynı dönemde çalışmıştı.

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Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel, gol makinesini Fenerbahçe'ye yollayacak! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Volkan Demirel, gol makinesini Fenerbahçe'ye yollayacak! - Son Dakika
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