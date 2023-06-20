Volkan Demirel, Fenerbahçe iddiaları ile ilgili konuştu: Hedefim Hatayspor'u ayağa kaldırmak - Son Dakika
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Volkan Demirel, Fenerbahçe iddiaları ile ilgili konuştu: Hedefim Hatayspor'u ayağa kaldırmak

20.06.2023 15:43

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geleceği ile ilgili net konuştu ve Hatay ile yola devam etmek istediğini belirtti. Demirel, hedefinin Hatayspor'u Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geleceği ile ilgili net konuştu. Sarı-lacivertliler ile adı anılan genç hoca, Hatay ile yola devam etmek istediğini belirtti.

"ÇOK FAZLA OYUNCUYLA GÖRÜŞTÜK"

Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "29 Haziran'da Riva'da toplanacağız. Federasyonumuz ve bakanlığımız bize çok destek veriyor. Elimizde 15-16 tane futbolcumuz var. Birçok oyuncumuz ayrılmak durumunda kaldı. Son 3 ayda çok oyuncu izledim, çok fazla oyuncuyla görüştüm. Neticesinde bir yerlere gelmeye başladık. Bulduğum oyuncularla ilgili başkanlarımıza rapor verdim.

"HAYALİM HATAYSPOR'U AYAĞA KALDIRMAK"

Onlar da ellerinden gelen desteği vermeye çalışıyor. 29 Haziran'a kadar yeni transferlerimi yaparsak, onları da aramıza alarak bir sonraki sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Tabii ki hayallerim var ama şu anki hayalim, Hatayspor'un ayağa kalkıp mücadele etmesi. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

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Volkan Demirel, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

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