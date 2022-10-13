SPOR Volkan Demirel'de hedef 3'te 3 - Son Dakika
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SPOR Volkan Demirel'de hedef 3'te 3

13.10.2022 16:24

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

SPOR Volkan Demirel'de hedef 3'te 3

İzzet NAZLI - Samim SELÇUK HATAY, (DHA) - Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın başında çıktığı iki maçta iki galibiyet alan teknik direktör Volkan Demirel, 'Kazanacağımızı biliyoruz. Kazanmak için hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz yine 3 puan dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Volkan Demirel, yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde idman gerçekleştiren bordo-beyazlılar, 3 puan hedefliyor. Antrenmanda gazetecilere açıklama yapan teknik adam Volkan Demirel, galibiyete odaklandıklarını ifade ederek, 'Biz kazanmak için, yine geçen hafta söylediğim gibi elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kazanacağımızı biliyoruz. Kazanmak için hazırlanıyoruz. Tek hedefimiz yine 3 puan. Dediğim gibi, oyun olarak belki yine memnuniyetsizlik, 'böyle oyun mu olur, böyle kazanılır mı' tarzında yorumlar yapılabilir ama ben şu an tamamen 3 puan alarak yukarılara çıkmaya çalışıyorum. Çünkü henüz 15 günlük bir zaman zarfında istediklerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Sonucunu da alıyoruz. Önemli olan şu an 3 puan. Önümüzdeki haftalarda oyunumuz daha da ilerleyecektir. Daha önde oynayan veya daha rakibin üçüncü bölgesine yayıldıktan sonra pas oyunlarıyla, set oyunlarıyla rakibe üstünlük kurmaya çalışan bir ekip olabiliriz. Ama şu an bizim derdimiz az gol yiyerek, maç kazanarak yolumuza devam etmek. İnşallah 3 puan alıp puanımızı 10'a çıkarırsak aşağı yukarı 12-13'üncü sıralar bandına geliriz. Ondan sonra yine önümüzdeki maça bakarak yine o maçı kazandıktan sonra sıralamada 1-2 basamak daha çıkabiliriz. Yani kazana kazana hedef koymak, kısa vadede hedef koymak bence en mantıklısı şu anki durum için. Bunlar yakın vadeli hedefler ama ilerleyen günlerde büyük vadedeki hedeflerimizi koyacağız. İnşallah onları hep beraber başaracağız? diye konuştu.

'BÖYLE DEVAM EDERSE ERCE'YE MİLLİ TAKIM YOLU EN KISA ZAMANDA AÇILACAKTIR'

Takımda herkes ile sohbet ettiğini ve herkesle arkadaş gibi olduğunu belirten Demirel, kaleci Erce Kardeşler ile ilgili soruya şu ifadelerle yanıt verdi

'Erce'nin iyi kaleci olduğunu ben zaten biliyorum. Ama buraya geldikten sonra ne kadar iyi kaleci olduğunu daha da iyi anladım. Erce inşallah böyle devam ederse milli takım yolu da ona en kısa zamanda açılacaktır. Böyle devam edeceğini de biliyorum. Eminim. Kalecilik sadece top tutmaktan oluşmuyor. Kalecilik hakkında biraz daha bilgim olduğu için onu söyleyebilirim. Biraz karakter, biraz duruş, biraz kafa yapısı biraz mental... Her şeyin hazır olması lazım. Bunlar da Erce'de fazlasıyla var. İnşallah böyle devam edecek.'

AABID HOCAMIZ, BİZE ÇOK GÜZEL DOKUNUŞLAR YAPTI

Yeni teknik direktör ile beraber takımda büyük değişiklikler olduğunu belirten orta saha oyuncusu Rayane Aabid, 'Hocamız, bize çok güzel dokunuşlar yaptı. Çalışmalarımız çok iyi gitti. Arka arkaya iki maçı da kazandık. Bu maç için de analizler, çalışmalar devam ediyor. Büyük bir umudumuz var Karagümrük'e karşı' dedi.

Aabid, ayrıca Hatay'ı çok sevdiğini ve şehri, evi gibi hissettiğini de sözlerine ekledi. (DHA)

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Tokat spor: Gaziantep ALG Spor, Pazar günü start veriyor Tokat spor: Gaziantep ALG Spor, Pazar günü start veriyor Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti Hatayspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Volkan Demirel'de hedef 3'te 3 - Son Dakika

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