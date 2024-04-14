Volkan Demirel: Kendi adıma bu mağlubiyeti kabul etmiyorum - Son Dakika
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Spor

Volkan Demirel: Kendi adıma bu mağlubiyeti kabul etmiyorum

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, İstanbulspor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından mağlubiyeti kabul etmediğini söyledi. Demirel, rakiplerini tebrik ederken, performans aralığındaki farkı vurguladı ve durum değerlendirmesi yapacaklarını belirtti. İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise istedikleri oyunu sahaya yansıttıkları için mutlu olduklarını ifade etti ve takımın performansını övdü.

14.04.2024 19:09  Güncelleme: 19:12
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor'a sahasında 3-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, "Kendi adıma bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ona göre de bir durum değerlendirmesi yapacağız." dedi.

Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri İstanbulspor'un 3-0 gibi net bir galibiyet aldığını söyledi. İstanbulspor'u tebrik eden Demirel, rakiplerinin çok iyi oynadığını kaydetti.

Bu mağlubiyeti kabullenmediğini dile getiren Demirel, şöyle konuştu:

"Hele ki İstanbulspor'un durumundan ve bizim durumumuzdan ötürü. Biz bugün kazansak belki rahat bir nefes alacaktık ama almamız için o mücadeleyi ve oyunu göstermeliydik. Bir hafta önceki Galatasaray maçı ile bu maç arasındaki performans aralığı çok farklı. O yüzden kendi adıma bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ona göre de bir durum değerlendirmesi yapacağız."

İstanbulspor cephesi

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da istedikleri oyunu sahaya yansıttıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: Korkmaz, şöyle devam etti:

"Birkaç hafta sonra sakat, cezalı ve hasta oyuncuların geri gelmesiyle biraz daha kendimize gelebildik. Son Beşiktaş'ta oynadığımız bir hazırlık maçı vardı. Orada bu ibarelere rastlamıştık. Onu da resmi maçta görmek bizi mutlu etti. Yaptığımız işin, taktiksel sürecin, antrenman sürecinin karşılığını almak mutluluk verici."

Bugün keyifli bir maç oynadıklarını vurgulayan Korkmaz, skor üzerinde şov yapmak istemediğini aktardı. Hayal ve hedef kurmanın önemine değinen Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bir haftadır futbolcu arkadaşlara 'bu maçı ve bundan sonraki maçları tesiste çimleri kesen, çamaşırlarımızı yıkayan, yemeklerimizi yapan, odalarımızı temizleyen, zaten konforlu hayatlarımızı daha da konforlu hale getirmek için 7 gün 24 saat uğraşan insanlar için kazanmalıyız' dedik. Kazandık bugün. Onlar da prim alacak biz alırken. Bu anlamda çok mutluyum. Bizlerin günlük bir kahve içerken harcadığı paralar o insanların hayatında önemli katma değerler üretebilir. Bu anlamda da yine söylüyorum. Bizler için çalışan insanları mutlu edebilirsek bizim için en büyük mutluluk bu olacaktır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Volkan Demirel: Kendi adıma bu mağlubiyeti kabul etmiyorum - Son Dakika

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