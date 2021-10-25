Üye Girişi
Volkan Demirel lafını esirgemedi: Pereira, Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor - Son Dakika

Volkan Demirel lafını esirgemedi: Pereira, Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor

25.10.2021 10:12

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Vitor Pereira'nın felsefesini sert bir dille eleştirdi. Demirel, Fenerbahçe'nin büyük takımı gibi değil Anadolu ekibi gibi oynadığını, değişikliklerin oyunun dengesini bozduğunu söyledi.

Uzun yıllar Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel, sezon başında az bir süre de olsa birlikte çalıştığı Vitor Pereira'nın oyun planını eleştirdi. Demirel, bu sezon Pereira'yı pek çok kez ağır şekilde hedef aldı.

"SORUNUN ÜRETEMEMEK"

Hücumda üretkenlik olmadığını vurgulayan Demirel, "Senin sorunun üretememek. Rossi ve Pelkas topları ezdi. Senin problemin ileri uçta çözemeyen oyunculardan kaynaklanıyor. Oyunun gidişatı öndeki değişiklikleri gösterirken gidip defans üçlüsünü bozarak, arkadaki dengeyle oynadı" dedi.

"KİMSEYİ ELEŞTİRMİYORUZ"

Demirel, amacının sert eleştiri olmadığını vurgulayarak, "Yapılan değişiklikler sonrasında böyle bir skor almak tepkileri hocaya yöneltiyor. Biz de kimseyi eleştirmek, yanlış yaptığını söylemek istemiyoruz ama gerçeği söylemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YERLEŞİK OYUN YOK"

Fenerbahçe'nin büyük takım gibi oynamadığını belirten Demirel, "Fenerbahçe bugün, sanki bir Anadolu takımı gibi yerleşmiş, kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaya çalışıyor gibi. Beni rahatsız eden bu. Geçiş hücumu futbolda var. Hızlı hücum, tek pasta atak var ama Fenerbahçe oyununun tüm maç boyunca buna dayalı olması rahatsız ediyor. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar, defans üçlüsü de takımı iyi çıkarıyor ama Fenerbahçe'nin bir set oyunu, yerleşik saha oyunu yok. Fenerbahçe'nin biraz daha kısa paslarla rakip sahada pozisyon bulması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Volkan Demirel lafını esirgemedi: Pereira, Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor

Volkan Demirel, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel lafını esirgemedi: Pereira, Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor 11:32 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor Evi cayır cayır yandı, yine de vazgeçmedi! Çevreci ressam, ağlayarak basın açıklaması yaptı 11:22 Evi cayır cayır yandı, yine de vazgeçmedi! Çevreci ressam, ağlayarak basın açıklaması yaptı Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü 11:05 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü
Sudan'da darbe girişiminde bulunan askerler radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı 11:00 Sudan'da darbe girişiminde bulunan askerler radyo ve televizyon merkezini basarak çalışanları gözaltına aldı Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler 10:57 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Gece yarısı patlayan su borusu, caddeyi esir aldı 10:50 Gece yarısı patlayan su borusu, caddeyi esir aldı
Komşuların mantolama kavgası! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci durdurdu 10:45 Komşuların mantolama kavgası! Kendinden geçen kadın, çatıya çıkıp vinci durdurdu Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü 10:37 Sinirli genç kız, babasını dolandıran kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü

Son Dakika Haberleri
11:33 Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı
11:31 Madeni paraların değeri, maliyetlerini karşılayamıyor! 1 kuruş için 26 kuruş ödeniyor
11:29 Fenerbahçe camiasında yeni gündem! Bedava bilet dağıtılıyor iddiası deprem etkisi yarattı
11:16 Geçirdiği sara nöbeti hayatını kurtardı! İntihar için çıktığı köprüden böyle kurtarıldı
11:04 Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü
10:59 Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada
10:57 Alişan, Ali Koç'u istifaya davet etti: Başarısızlığınız rekor kırar, bırakın gidin artık
10:56 Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler
10:43 AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak
10:43 Rasim Ozan Kütahyalı'dan Ali Koç'a Züğürt Ağa göndermesi
Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı Milyonlarca yıllık hayvan fosili buldu! 10 yaşındaki kızın keşfi hemen incelemeye alındı         
11:34
Fenerbahçe camiasında yeni gündem! Bedava bilet dağıtılıyor iddiası deprem etkisi yarattı Fenerbahçe camiasında yeni gündem! Bedava bilet dağıtılıyor iddiası deprem etkisi yarattı         
11:30
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı'na katıldı! Kostümleriyle art arda pozlar verdi Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Cadılar Bayramı'na katıldı! Kostümleriyle art arda pozlar verdi         
11:09
Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni partinin binası bile hazır! Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
11:02
Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada Şile otobanında korkunç kaza! Kamyonun altında kalmaktan kurtuldu, yola savruldu o anlar kamerada         
10:59
Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak         
10:52
Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı Berdan Mardini'nin sahne aldığı düğünde binlerce dolarlar havaya saçıldı         
10:50
AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak AK Partili Birinci'den dolar yorumu: Ayda 20 milyar dolar ihracat yapıyoruz, arttıkça dolar bolluğu yaşanacak         
10:43
Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor         
10:17
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı         
07:50
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 11:41:16. #1.11#
SON DAKİKA: Volkan Demirel lafını esirgemedi: Pereira, Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement