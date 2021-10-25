Volkan Demirel lafını esirgemedi: Pereira, Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor

Uzun yıllar Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel, sezon başında az bir süre de olsa birlikte çalıştığı Vitor Pereira'nın oyun planını eleştirdi. Demirel, bu sezon Pereira'yı pek çok kez ağır şekilde hedef aldı.

"SORUNUN ÜRETEMEMEK"

Hücumda üretkenlik olmadığını vurgulayan Demirel, "Senin sorunun üretememek. Rossi ve Pelkas topları ezdi. Senin problemin ileri uçta çözemeyen oyunculardan kaynaklanıyor. Oyunun gidişatı öndeki değişiklikleri gösterirken gidip defans üçlüsünü bozarak, arkadaki dengeyle oynadı" dedi.

"KİMSEYİ ELEŞTİRMİYORUZ"

Demirel, amacının sert eleştiri olmadığını vurgulayarak, "Yapılan değişiklikler sonrasında böyle bir skor almak tepkileri hocaya yöneltiyor. Biz de kimseyi eleştirmek, yanlış yaptığını söylemek istemiyoruz ama gerçeği söylemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"YERLEŞİK OYUN YOK"

Fenerbahçe'nin büyük takım gibi oynamadığını belirten Demirel, "Fenerbahçe bugün, sanki bir Anadolu takımı gibi yerleşmiş, kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaya çalışıyor gibi. Beni rahatsız eden bu. Geçiş hücumu futbolda var. Hızlı hücum, tek pasta atak var ama Fenerbahçe oyununun tüm maç boyunca buna dayalı olması rahatsız ediyor. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar, defans üçlüsü de takımı iyi çıkarıyor ama Fenerbahçe'nin bir set oyunu, yerleşik saha oyunu yok. Fenerbahçe'nin biraz daha kısa paslarla rakip sahada pozisyon bulması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.