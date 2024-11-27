Volkan Demirel: Okan Buruk'u rahatsız ettik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Volkan Demirel: Okan Buruk'u rahatsız ettik

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray maçında Okan Buruk'un rahatsız olduğunu belirtti.

27.11.2024 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Volkan Demirel: "Bence bizim oyunumuz Okan Buruk'u rahatsız etti"

MUĞLA - Geçtiğimiz hafta oynadıkları Galatasaray maçında rakibin kendilerine bir üstünlük kuramadığını söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Çimin boyu bence gayet elverişliydi. Bizim oyunumuz bence biraz Okan hocayı rahatsız etti. Şu anlamda rahatsız etti, biz gerçekten hem 10 kişi hem de 11 kişi gereken savunmayı verdik ve onlar bize üstünlük kuramadılar" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, 30 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Samsunspor'a konuk olacak. İsmail Altındağ Tesisleri'nde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip, galibiyet hasretine son vermek için rakibi karşısında 3 puana odaklandı. Galatasaray maçında sakatlık geçiren kaleci Gökhan Akkan takımla çalışmaya başlarken, Samsunspor karşısında oynayıp oynamayacağı ise netlik kazanmadı.

"Çimlerin boyutu normaldi"

Geçtiğimiz hafta iç sahada oynanan Galatasaray müsabakasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çimlerin uzun olduğunu, sahanın sulanmadığını ve stadın elverişli olmadığı söylemişti. Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel de konuya açıklık getirdi. Demirel, "Çimler ölçüldüğü takdirde, bakıldığı ve görüldüğü üzere normal boydalardı. Okan hocanın maçtan sonra söylemlerini ne amaçlı söylediğini de bilemiyorum. Hem stadımızla alakalı hem sahanın sulanmadığıyla alakalı ama o günde biliyorsunuz gün boyu bir yağmur vardı. Çimin boyu da bence gayet elverişliydi. Bizim oyunumuz bence biraz Okan hocayı rahatsız etti. Şu anlamda rahatsız etti, biz gerçekten hem 10 kişi hem 11 kişi gereken savunmayı verdik ve onlar bize üstünlük kuramadılar. Üstünlük kuramamalarının sebebini de bizim oyunumuzun iyi olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Maçtan sonra analizleri yaptıktan sonra gerçekten çok memnun olduğumuzu oyuncularımıza da söyledim, biz doğru yoldayız. Diğer takımların bizim hakkımızda ne düşündüğünü fazla üstelemiyorum, herkesin yorumu kendinedir, saygı duyuyorum. Elimizden geldiği kadar iyi olmaya çalışıyoruz. Biz 10 kişiyle de 11 kişiyle de Galatasaray gibi bu ligin lideri olan takımıyla mücadele etmeyi başardık" ifadelerini kullandı.

Kaleci Gökhan'ın durumunun iyi olduğunu da dile getiren Demirel, "Gökhan bir darbe aldı. Göğsünde hafif bir ağrı hissediyor ama antrenmana katılıyor, duruma göre bakacağız. Diğer kalecimiz Diogo'da çok iyi oynadı. Oyuncularımın gerçekten iyi durumda olduklarını biliyorum, iyi de performans sergiliyorlar. Motivasyon ve konsantrasyon olarak çok iyi seviyedeyiz. Maça daha uzun süre var, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Galatasaray maçındaki oyunla, konsantrasyonla maça çıkarsak skor anlamında, skor söylemek istemiyorum ama iyi oyun, iyi mücadele göreceksiniz, zamanla da artık skorlara da yansıdığı takdirde herkesin mutlu olduğu bir Bodrumspor olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Volkan Demirel, Galatasaray, Samsunspor, Okan Buruk, Bodrum, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Volkan Demirel: Okan Buruk'u rahatsız ettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
09:28 Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı Feyenoord maçında deliren Pep Guardiola yüzünü gözünü yırttı
09:27 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu 2025 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:10 Tokat’ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda Tokat'ta şüpheli alkol zehirlenmesi: 3 kişi yoğun bakımda
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 01:02:52. #1.13#
SON DAKİKA: Volkan Demirel: Okan Buruk'u rahatsız ettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.