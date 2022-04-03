Volkan Demirel: "Penaltının gelişi bizim oyun düzenimizi bozdu" - Son Dakika
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Volkan Demirel: "Penaltının gelişi bizim oyun düzenimizi bozdu"

03.04.2022 00:05

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Penaltının gelişi bizim oyun düzenimizi bozdu" dedi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Penaltının gelişi bizim oyun düzenimizi bozdu" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Aslında maç planladığımız gibi geçti. İlk 15 dakikada bu stat, bu seyirci önünde Galatasaray'ın da durumundan ötürü, 15 dakikada boyunca baskı olacağını biliyorduk. Planımız 15 dakikadan sonra daha rahat topa sahip olabileceğimizi düşündüm. Verilen bir penaltı kararı var. Kendi pas organizasyonumuzda kaptırdığımız topla ikinci golle biraz zor duruma düştük. Bu gibi büyük camialara karşı mağlup duruma düştükten oyunu tutmak çok zordur. 2-0'dan sonra ilk yarıdaki ve ikinci yarıdaki oyunundan memnunum. İlk yarı biraz daha pozisyonumuz azdı. İkinci yarı bize geçti. Bunu da tahmin etmiştik. Penaltı gole çevirebilsek belki 2-2'ye getirebilirdik. İkinci yarı oyuna giren futbolcularımdan memnunum. Skor 2-0. Bu yüzden üzgünüm" diye konuştu.

Fatih Karagümrük'ün daha önceden pasla çıkmak gibi bir oyunun olduğunun hatırlatılması üzerine Demirel, "Ülkemizde geriden oyun kurma fantezisi var. Rakibe göre bu sistemin uyumlu olacağını düşünüyorum. Buraya gelip, geriden oyun kurmak istersem olay farklı yerlere gider. İlk 15 dakika baskı yiyeceğimizi düşünüyorduk. Penaltının gelişi bizim oyun düzenimizi bozdu. Geçmişte bunu iyi yapan bir takım vardı. Biz geriden oyun kurabilen ama skoru biraz daha üretken bir takım yapmaya çalışıyoruz. Ben elimden geldiği kadar takımı yukarı götürmeye çalışıyorum. Benden önceli teknik adam çok iyi yerleştirmiş. Gerçekten geriden oyun kurma anlamında başarılı olan bir takım var. Geriden oyun kurma olayı Türkiye'de farklı yansıtılıyor. Şu anda mevcut kadro ile elimizden geldiğince yukarıya çıkarmaya çalışacağım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Volkan Demirel: Penaltının gelişi bizim oyun düzenimizi bozdu
Volkan Demirel: Penaltının gelişi bizim oyun düzenimizi bozdu
Volkan Demirel: Penaltının gelişi bizim oyun düzenimizi bozdu

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Fatih Karagümrük, Volkan Demirel, Galatasaray, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Volkan Demirel: 'Penaltının gelişi bizim oyun düzenimizi bozdu' - Son Dakika


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