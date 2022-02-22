Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Sinop'u temsil edecekler - Son Dakika
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Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Sinop'u temsil edecekler

22.02.2022 16:53
Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Sinop'u temsil edecekler

Sinoplu sporcular 9-13 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Sinop'u temsil edecek.

Sinoplu sporcular 9-13 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Sinop'u temsil edecek.

9-13 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Vücut Geliştirme Şampiyonasında Sinopspor'u temsilen Antrenör Ceyhun Tokmak, sporcular Furkan Çerçil ve Emre Kesiktaş yarışmaya katılacak.

Konu ile ilgili Sinopspor Kulübünden yapılan açıklamada; "9-13 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan vücut geliştirme şampiyonasında Sinopspor'u temsilen Antrenör Ceyhun Tokmak, sporcu Furkan Çerçil ve sporcu Emre Kesiktaş sporcularımız yarışmaya katılacak. Sporcularımız yarışmaya son derece azimli bir şekilde çalışmaktadırlar. Yarışmada Sinop'u ve Sinopspor'u en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" denildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda Sinop'u temsil edecekler - Son Dakika


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