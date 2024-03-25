Wanda Nara'dan çok konuşulacak itiraf: Kızlar sadece para ister - Son Dakika
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Spor

Wanda Nara'dan çok konuşulacak itiraf: Kızlar sadece para ister

Wanda Nara\'dan çok konuşulacak itiraf: Kızlar sadece para ister

Icardi'nin eşi Wanda Nara, Gente dergisine verdiği röportajda, Icardi, sağlık durumu ve çocuklarıyla ilgili konuştu. Kendisini "parayı kontrol eden anne" olarak tanımlayan Nara, "Para, para...Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim, hala tek başıma faturaları ödüyorum, genç kızlığımdan beri" dedi.

25.03.2024 13:51  Güncelleme: 13:56
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin eşi Wanda Nara, adından söz ettirmeye devam ediyor. Arjantin'in Gente dergisine röportaj veren TV yıldızı, eşi Mauro Icardi, sağlık durumu ve çocuklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KIZLAR SADECE PARA İSTER"

Kendisini "parayı kontrol eden anne" olarak tanımlayan Nara, "Para, para... Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim, hala tek başıma faturaları ödüyorum, genç kızlığımdan beri. Paraya çok değer veririm. Çok bilinçliyim, beş çocuk annesiyim. Başka bir deyişle, kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum, ama çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum" dedi.

"ÇOCUKLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Ailesi hakkında da konuşan güzel model, "Çocuklarımla çok gurur duyuyorum. Çalışmadan da yaşayabilirdim. Fedakarlıklarımdan, çalışkanlıklarımdan da gurur duyuyorum. Onlarda benimkine benzer bir cesaret görüyorum, onlar da benim gibi çalışmayı seviyorlar. Okula gitmeyi, çalışmayı ve kendilerini geliştirmeyi seviyorlar, bu çok güzel" dedi.

"BAZILARI ASLA AFFEDİLMEZ"

Son olarak Mauro Icardi ile derginin yorumuna göre "inişli çıkışlı" ilişkisi hakkında; "Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. Mayıs ayında on yıllık evli olacağız ama daha uzun yıllar birlikte olacağız. Ve bunlar normal şeyler. Sadakatsizlik ve affetme hakkında; "Duruma göre değişir, bazıları asla affedilmez. Bazıları sizi ayırır ve bütün bir aileyi kaybetmeye değmeyecek aptalca şeyler vardır. Bu her kişiye ve her duruma göre değişir" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara'dan çok konuşulacak itiraf: Kızlar sadece para ister

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Son Dakika Spor Wanda Nara'dan çok konuşulacak itiraf: Kızlar sadece para ister - Son Dakika

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SON DAKİKA: Wanda Nara'dan çok konuşulacak itiraf: Kızlar sadece para ister - Son Dakika
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