Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi'nin eşi Wanda Nara, adından söz ettirmeye devam ediyor. Arjantin'in Gente dergisine röportaj veren TV yıldızı, eşi Mauro Icardi, sağlık durumu ve çocuklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kendisini "parayı kontrol eden anne" olarak tanımlayan Nara, "Para, para... Kızlar sadece para ister! Ben parayı kontrol eden anneyim, hala tek başıma faturaları ödüyorum, genç kızlığımdan beri. Paraya çok değer veririm. Çok bilinçliyim, beş çocuk annesiyim. Başka bir deyişle, kazandığım için harcıyorum ve sevdiğim şeylere harcıyorum, ama çok iyi yatırımlar yaptım ve çocuklarımın bunun için bana teşekkür edeceğine inanıyorum" dedi.
Ailesi hakkında da konuşan güzel model, "Çocuklarımla çok gurur duyuyorum. Çalışmadan da yaşayabilirdim. Fedakarlıklarımdan, çalışkanlıklarımdan da gurur duyuyorum. Onlarda benimkine benzer bir cesaret görüyorum, onlar da benim gibi çalışmayı seviyorlar. Okula gitmeyi, çalışmayı ve kendilerini geliştirmeyi seviyorlar, bu çok güzel" dedi.
Son olarak Mauro Icardi ile derginin yorumuna göre "inişli çıkışlı" ilişkisi hakkında; "Çiftler, aileler ve evlilikler böyledir. Mayıs ayında on yıllık evli olacağız ama daha uzun yıllar birlikte olacağız. Ve bunlar normal şeyler. Sadakatsizlik ve affetme hakkında; "Duruma göre değişir, bazıları asla affedilmez. Bazıları sizi ayırır ve bütün bir aileyi kaybetmeye değmeyecek aptalca şeyler vardır. Bu her kişiye ve her duruma göre değişir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Wanda Nara'dan çok konuşulacak itiraf: Kızlar sadece para ister - Son Dakika
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Futbol Grup Müsabakaları, Edirne Saraçhane Futbol Stadyumu'nda başladı. Açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır, tüm takımlara başarı diledi ve sporun yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Müsabakalarda yıldız erkeklerde 9 ilden 11 takım, yıldız kızlarda ise 4 ilden 6 takım gruplarını lider tamamlamak için mücadele edecek. Grup maçları, 27 Mart Çarşamba günü sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre, Trendyol 1. Lig'in 30. ve 31. hafta maçları belirlendi. Maçlar, çeşitli statlarda oynanacak ve takımlar arasında mücadele gerçekleşecek.
Nusaybin Belediyesi U16 Genç Kız Basketbol Takımı, Türkiye Yarı Finalleri Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takımın antrenörleri ve oyuncuları büyük bir gurur ve heyecan yaşıyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, amatör spor kulüplerine desteklerinin devam edeceğini açıkladı. Çetin, ziyaret ettiği kulüplerde sporun önemini vurgulayarak, her mahalleye spor tesisi kazandıracaklarını belirtti.
Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi sahilinde yapılan kürek sörfü etkinliğine Mersin Sup Kulübü üyeleri ve Rus misafirler katıldı. Sahilde spor etkinlikleri gerçekleştirilirken, bölgenin güzel denizi ve hava koşulları da misafirler tarafından değerlendirildi.
Karaman'da yapılan Ümitler Kuraş Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Belediyesporlu sporcuları madalya ile döndü. Müsabakalarda 60 kiloda Sefa Güler Türkiye üçüncüsü, 70 kiloda Melis Toker Türkiye üçüncüsü, Ayşegül Baran ve Ebrar Kaygısız ise Türkiye beşincisi oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Budapeşte'de gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların tamamı yer aldı. Montella'nın yönetimindeki idmanda ısınma hareketleri ve pas çalışması yapıldı. Avusturya maçının taktik çalışması ise basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Milli takım, bugün Viyana'ya hareket edecek ve basın toplantısına katılacak.
Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'nun annesi Biheyecan Komsuoğlu'nun vefat ettiği açıklandı. Merhumeye Allah'tan rahmet dileğiyle, Komsuoğlu ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenaze yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, Kelkit Hürriyetspor galibiyeti sonrası sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğine rağmen kısıtlı bir kadroyla çıktıkları maçtan galibiyetle ayrılmanın önemine vurgu yaptı. Yenihayat, oyuncuların performansından memnun olduğunu ve yarıştan kopmadan mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?