Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor

Mauro Icardi'yi rapçi Gante ile aldattığı iddialarının ardından evliliği sona eren Wanda Nara hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme geldi.

BOMBA İDDİA

Arjantin basınında yer alan haberlere göre Wanda Nara'nın Fenerbahçe'de forma giyen bir futbolcuyla ilişki yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre Nara'nın kısa süre içinde birlikte olduğu ismi kamuoyuna açıklayacağı konuşuluyor.

Icardi ile yaşadığı çalkantılı ayrılık süreci sonrası özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nara'nın, bu kez rotasını Türkiye'ye çevirdiği iddiaları sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Söz konusu haberle ilgili ne Wanda Nara'dan ne de adı geçen Fenerbahçeli futbolcudan henüz resmi bir açıklama gelmedi.