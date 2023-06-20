Wanda Nara'nın canlı yayında "Galatasaray'a dön" mesajına verdiği yanıt taraftarı umutlandırdı

Galatasaray'da şampiyonluğun en önemli aktörlerinden olan Mauro Icardi, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılılardan ayrıldı. Galatasaray yönetimi, Arjantinli yıldızı yeniden takıma kazandırmak için büyük çaba harcarken, Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan sürpriz bir mesaj geldi.

TARAFTARA CEVAP VERDİ

TikTok canlı yayınında bir taraftarın "Galatasaray'a dön" mesajını okuyan Wanda Nara, "Evet, lütfen" cevabını verdi. Bu yanıt sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, Mauro Icardi'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

ICARDI'NİN KARNESİ

Mauro Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını 26 kez giydi. Arjantinli yıldız, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken, 8 kez de asist yapma başarısı gösterdi.