Wanda Nara'nın canlı yayında "Galatasaray'a dön" mesajına verdiği yanıt taraftarı umutlandırdı - Son Dakika
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Wanda Nara'nın canlı yayında "Galatasaray'a dön" mesajına verdiği yanıt taraftarı umutlandırdı

20.06.2023 14:38

Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında bir taraftarın "Galatasaray'a dön" mesajına, "Evet, lütfen" cevabını verdi. Nara'nın bu sözleri sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli mutlu etti.

Galatasaray'da şampiyonluğun en önemli aktörlerinden olan Mauro Icardi, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından sarı-kırmızılılardan ayrıldı. Galatasaray yönetimi, Arjantinli yıldızı yeniden takıma kazandırmak için büyük çaba harcarken, Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan sürpriz bir mesaj geldi.

TARAFTARA CEVAP VERDİ

TikTok canlı yayınında bir taraftarın "Galatasaray'a dön" mesajını okuyan Wanda Nara, "Evet, lütfen" cevabını verdi. Bu yanıt sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, Mauro Icardi'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.

ICARDI'NİN KARNESİ

Mauro Icardi geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını 26 kez giydi. Arjantinli yıldız, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken, 8 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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SON DAKİKA: Wanda Nara'nın canlı yayında "Galatasaray'a dön" mesajına verdiği yanıt taraftarı umutlandırdı - Son Dakika
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