Wayne Rooney, 493 gündür saçlarını kestirmeyen Manchester Unitedlı taraftara ateş püskürdü

Manchester United üst üste beş maç kazanana kadar saçlarını kestirmeyeceğini açıklayan Frank Ilett, saçlarını kestirmeye 1 maç kala büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

MANCHESTER UNITED WEST HAM'I YENEMEDİ

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında West Ham United ile karşı karşıya geldi. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti ve Manchester United'ın 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

2 YILDIR UZATTIĞI SAÇLARINI KESTİREMEYECEK

Bu sonuçla birlikte Manchester United'ın üst üste 5 maç kazanana kadar saçını kestirmeyeceğini açıklayan ve Ekim 2024'ten bu yana saçlarını uzatan Frank Ilett, saçlarını kestiremedi.

ROONEY, FRANK ILLET'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Manchester United'ın efsane isimlerinden biri olan Wayne Rooney, genç taraftara gösterilen büyük ilgiye kayıtsız kalamadı. Son 24 saat içerisinde 400 bin takipçi kazanan Frank Ilett'e büyük tepki gösteren Rooney, adeta öfke patlaması yaşadı. Rooney, genç taraftarın bu işten prim yaptığını belirterek, "Elimde olsa onu ülkenin öbür ucuna gönderirdim, beni çıldırtıyor. Bahse girerim Manchester United beşinci maçı da kazanırsa, bir anda önemsiz hale geleceği için yıkılacaktı." dedi.