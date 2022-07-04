Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika
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Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da

04.07.2022 23:59
Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı Wout Weghorst, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın prensipte anlaşmaya vardığı Wout Weghorst, İstanbul'a geldi.

İngiltere ekibi Burnley'de forma giyen 29 yaşındaki Hollandalı santrfor, Beşiktaş için İstanbul'a geldi. Almanya'dan kalkan özel uçakla saat 23.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Weghorst, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrıldı.Hollandalı futbolcunun sözleşmesindeki son detayları görüştükten sonra sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Weghorst, sözleşmeyi imzaladıktan sonra siyah-beyazlı ekibin Avusturya'daki kampına katılacak.


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Beşiktaş, Muleka transferinde yeniden devrede Beşiktaş, Muleka transferinde yeniden devrede Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
Kaynak: DHA

Beşiktaş, İstanbul, England, Burnley, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika

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