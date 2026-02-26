Wesley Sneijder'e binlerce ölüm tehdidi! İşte nedeni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wesley Sneijder'e binlerce ölüm tehdidi! İşte nedeni

Wesley Sneijder\'e binlerce ölüm tehdidi! İşte nedeni
26.02.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica–Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına tepki gösteren Wesley Sneijder, yaklaşık 4 bine yakın ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

Geçen hafta oynanan Benfica– Real Madrid maçında yaşanan ırkçılık olayına tepki gösteren Wesley Sneijder, aldığı tehditlerle gündeme geldi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI AÇIKLADI

Hollandalı eski futbolcu, söz konusu karşılaşmadaki ırkçı tezahüratlara karşı yaptığı açıklamaların ardından yaklaşık 4 bine yakın ölüm tehdidi aldığını duyurdu. Sneijder, sosyal medya üzerinden gelen mesajların büyük bölümünün doğrudan tehdit içerdiğini belirtti.

Yaşanan gelişme, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Birçok spor kamuoyu temsilcisi, ırkçılığa karşı yapılan açıklamalar nedeniyle tehdit edilmesini sert sözlerle eleştirdi.

Vinicius Junior, Wesley Sneijder, Real Madrid, Galatasaray, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Wesley Sneijder'e binlerce ölüm tehdidi! İşte nedeni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
Böylesi görülmedi Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş Çıkan fatura öyle böyle değil Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
İstanbul’un yanı başında kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:24:49. #7.12#
SON DAKİKA: Wesley Sneijder'e binlerce ölüm tehdidi! İşte nedeni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.