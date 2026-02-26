Geçen hafta oynanan Benfica– Real Madrid maçında yaşanan ırkçılık olayına tepki gösteren Wesley Sneijder, aldığı tehditlerle gündeme geldi.
Hollandalı eski futbolcu, söz konusu karşılaşmadaki ırkçı tezahüratlara karşı yaptığı açıklamaların ardından yaklaşık 4 bine yakın ölüm tehdidi aldığını duyurdu. Sneijder, sosyal medya üzerinden gelen mesajların büyük bölümünün doğrudan tehdit içerdiğini belirtti.
Yaşanan gelişme, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Birçok spor kamuoyu temsilcisi, ırkçılığa karşı yapılan açıklamalar nedeniyle tehdit edilmesini sert sözlerle eleştirdi.
Son Dakika › Spor › Wesley Sneijder'e binlerce ölüm tehdidi! İşte nedeni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?